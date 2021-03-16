Роскачество обнаружило в вишневых соках запрещенные компоненты

В ведомстве проверили соки и нектары из трех стран

В вишневых соках и нектарах обнаружены запрещенные ароматизаторы и синтетические красители, об этом сообщили в Роскачестве. Сотрудники ведомства проверили состав напитков из России, Армении и Германии, всего 25 торговых марок.

Оказалось, что в двух из представленных образцов ("Дары Азербайджана" и "Плодовое") присутствуют синтетические красители, запрещенные при производстве, еще в двух – компоненты, выполняющие роль искусственных ароматизаторов. Также товары пяти производителей показали несоответствие заявленному наименованию. К примеру, в нектаре "Плодовое" и соке "Дары Азербайджана" вишневый сок полностью отсутствует, а в соках еще четырех торговых марок специалисты Роскачества зафиксировали высокое содержание натрия, что может указывать на плохую подготовку воды.

"В продукции ТМ "Мой", "Соки Крыма", Kuban содержание сорбита, яблочной кислоты, калия было ниже значений, характерных для нектаров с заявленным содержанием вишневого сока. Соответственно, содержание сока в них ниже, чем должно быть в нектаре. Эти продукты можно скорее отнести к вишневым сокосодержащим напиткам", - отметили эксперты.

При этом в соке "Первый урожай", который якобы может использоваться для детского питания, в пять раз превышены допустимые показатели по 5-оксиметилфурфуролу, а еще два образца не соответствуют ГОСТу по органолептике, в одном из восстановленных соков нашли не заявленную в маркировке лимонную кислоту в количестве, превышающем установленную норму.

В ведомстве подчеркнули, что все проверенные напитки не содержат консерванты и соответствуют допустимым нормам по содержанию сахаров, тяжелых металлов, ртути и мышьяка. Также в соках и нектарах трех производителей были выявлены пестициды, но в пределах допустимых значений.

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