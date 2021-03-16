Москвичей предупредили о сильном тумане

Водителей и пешеходов призвали к осторожности

Экстренное предупреждение распространило главное управление МЧС России по Московской области. По данным ведомства, в московском регионе в ближайший час ожидается сильный туман, который продержится в течение дня.

"В ближайший час с сохранением утром и днем 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Водителей призвали к особой осторожности: следует снизить скорость, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. В МЧС подчеркнули, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Так что и пешеходам при переходе улиц надо быть предельно внимательными, приводит рекомендации спасателей ТАСС.

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