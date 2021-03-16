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Мошенники нашли новый способ обмана россиян

10:04
  • вторник
  • 16 марта 2021

Теперь доверчивых сограждан пугают судом

Мошенники разработали новую схему обмана россиян и кражи персональных и банковских данных. Теперь злоумышленники рассылают потенциальным жертвам сообщения о поступлении "бонусов" от государства и утверждают, что в случае отсутствия "подтверждения" получателя ждет суд.
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О новой схеме рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева. По ее словам, сообщения содержат ссылку, по которой получатель "обязан" перейти, чтобы доказать "легитимность получения бонусной поддержки" от государства и избежать судебных тяжб.

"За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение", - отметила эксперт.

При этом при переходе по ссылке на указанный в сообщении сайт проводится сбор личных данных и данных карт потребителя. Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина и никак иначе, передает РИА Новости.

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