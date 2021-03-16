В России прививку от COVID-19 получили уже 7,7 млн человек

Темпы вакцинации растут

В нашей стране обнаружено два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также отметили, что ситуация остаётся под контролем. Совсем иначе обстоят дела в Европе. Несмотря на рост заболеваемости, всё больше государств отказываются применять вакцину AstraZeneca ("АстраЗенека").

В Кайтагской районной больнице в Дагестане теперь каждый день аншлаг. Вакцинация от коронавируса началась здесь в феврале. Первыми, показав пример, привились сами медики и главы населенных пунктов. После чего жители массово пошли на процедуру. Пришлось даже открывать дополнительные кабинеты, передает "ТВ Центр".

Привиться прямо на рабочем месте теперь могут сотрудники автозавода в уральском Миассе. "Считаю, что вакцинация, прививка - это хорошее средство борьбы с опасными инфекционными заболеваниями, тем более с таким серьезным, как коронавирус. Хочу защитить себя и своих родных", - заявила сотрудник предприятия Светлана Пахтусова.

На Южном Урале продолжается и массовое тестирование на Ковид-19. На сегодня сделано уже более полутора миллионов тестов. А всего по России - свыше 115 миллионов. В Роспотребнадзоре предупреждают: коронавирус мутирует. Сегодня появились сообщения о том, что в нашей стране выявили южноафриканский штамм.

Специалисты не устают повторять: для эффективной борьбы с коронавирусом альтернативы вакцинации нет. В России привились уже почти 7 миллионов 700 тысяч человек и темпы постоянно растут. А вот в Европе обратная картина. Полтора десятка стран, включая Нидерланды, Португалию, Германию, Испанию, Францию, приостановили использование вакцины швейцарско-британской компании "АстраЗенека".

"По рекомендации министра здравоохранения принято решение приостановить вакцинацию AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Но мы надеемся возобновить процесс, как только Европейское агентство по лекарственным средствам разрешит это", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Резкое сокращение темпов вакцинирования в Европе происходит на фоне третьей волны заболеваемости. Италия ушла на жесткий карантин, об этом же задумываются еще в ряде стран. Но опасения осложнений после прививки сильней. Последней, кто отказался от использования "АстраЗенеки", сегодня стала Латвия. Пока вакцинацию приостановили на две недели.

Во Всемирной организации здравоохранения понимают: ситуация крайне сложная и уже сегодня намерены провести специальное заседание для изучения проблемы.

"Еще несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности после сообщений о тромбах у людей, получивших препарат из двух партий, произведенных в Европе. Это не обязательно означает, что осложнения связаны с вакцинацией, но это обычная практика - провести расследование", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Пока же регистрировать вакцину от "АстраЗенеки" отказалась Венесуэла. А в Иордании из-за нехватки вакцин и других медицинских препаратов в условиях, когда наблюдается существенный рост заболеваемости, власти продлили комендантский час, что вызвало активное недовольство населения. Демонстрации протеста переросли в массовые беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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