Семь лет назад жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией

Этот момент стал новой точкой отсчета в развитии полуострова

Важная для всей страны дата. Сегодня 7 лет со дня исторического референдума в Крыму. В непростом 2014 году жители полуострова проявили небывалое единодушие - 80 процентов граждан пришли выразить свою позицию, и практически все - свыше 96 процентов - проголосовали за воссоединение с Россией.

Спустя годы никто не пожалел о своем выборе, ведь этот момент стал новой точкой отсчета в развитии региона. В рекордные сроки был построен 19-километровый Крымский мост. Керчь и Севастополь связала современная трасса "Таврида". В Симферополе появился новый аэропорт. А пациентов принимает высокотехнологичный медицинский центр, отмечает "ТВ Центр".

Украина не признает воссоединение Крыма с Россией и неоднократно пыталась создать проблемы жителям региона. Но планы по энергоблокаде были сорваны благодаря запуску энергомоста. Решается вопрос и с водоснабжением. В Москве в канун годовщины призвали отказаться от мысли по возвращению Крыма и предупредили, что любые недружественные шаги будут считаться актом агрессии.

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