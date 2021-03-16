Снежный циклон обрушился на российские регионы (видео)

Последствия стихии устраняют

Погода приносит новые неприятности жителям разных российских регионов. В горах - и на юге, и на востоке страны - снега столько, что любая неосторожность провоцирует сход лавин. В Кабардино-Балкарии спасателям пришлось эвакуировать пострадавшего. В Забайкальском крае восстанавливают нарушенное стихией электроснабжение. А на Камчатку во вторник обрушился мощный циклон.

На улицах Вилючинска - лишь белая пелена. На Камчатке снова снежный циклон с порывами ветра до 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, он пришел на полуостров как минимум на два дня, передает "ТВ Центр".

В Хабаровском крае тоже снег, дождь и сильный ветер. А вот в Сибири ликвидируют последствия снегопадов. Дорога Петропавловка - Верхнеуральск. На карте есть, фактически тоже есть - где-то под сугробами, на глубине двух метров.

В Забайкалье восстанавливают нарушенное штормовым ветром электроснабжение. Осталось отремонтировать линии электропередачи в трех из десяти районов. Работы планируют завершить до конца дня.

А вот на юге, в горах Кавказа, из-за потепления тает снег. На Чегете сноубордисты спровоцировали сход лавины. Несмотря на предупреждение МЧС, туристы решили прокатиться в запрещенной зоне. Для одного из них отдых стал действительно экстремальным и закончился переломом ноги. Спасатели на носилках спустили пострадавшего по горному склону.

Лавина обрушилась накануне и на туристов в Бурятии. Около 10 человек оказались под снегом на горе Мамай, никто не пострадал. В республике сейчас готовятся к паводкам. К тренировкам по подрыву льда на реках приступили военные.

В Восточном военном округе сформированы специальные противопаводковые команды. Сейчас нужно изучить местность, глубину водоемов, рассчитать необходимый заряд. Подрывные работы начнутся по погоде - при первом движении льда.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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