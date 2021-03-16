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Мишустин поручил правительству поддержать сельских учителей

09:41
  • вторник
  • 16 марта 2021

Предложений премьер ждет к 1 апреля

Переехавшие в села педагоги нуждаются в дополнительной поддержке, уверен Михаил Мишустин. Премьер-министр поручил Минпросвещения подготовить соответствующие предложения. Результатов глава кабмина ожидает к 1 апреля.
Мишустин потребовал выполнить поручение по дальневосточному гектару

"У Минпросвещения есть две недели, чтобы подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в села и малые города… Задача должна быть выполнена к 1 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Отмечается, что поручение дано по итогам поездки председателя правительства в Алтайский край.

Кроме того, Мишустин поручил проработать проект по строительству в Алтайском крае двух школ в рамках механизма государственно-частного партнерства. Этим займутся Минпросвещения, Минстрой и Минфин, сообщает ТАСС.

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