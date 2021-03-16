В одном из поселков Приморья из кранов течет "ржавая" вода

Кто виноват в случившемся и когда проблема будет решена?

Запах солярки и цвет ржавчины. Именно такая вода льётся из кранов в приморском посёлке Зарубино. Чистую жителям привозят на машинах. Самые простые бытовые заботы превратились для людей в настоящее испытание.

Из холодного и горячего кранов у жителей поселка Зарубино уже почти месяц льется вода цвета крепко заваренного чая, или, проще говоря, ржавая. Такой ни помыться, ни постирать, или уж тем более ни зубы почистить.

Уже три года в поселении идет реализация программы под названием, ​как бы это парадоксально ни звучало, "Чистая вода". ​На местном водозаборе меняют все коммуникации 60-летней давности. Стройка капитальная, деньги привлечены из федерального, краевого и местного бюджетов. Все шло гладко, и жители не испытывали неудобств. Пока в феврале на одном из участков подрядчик во время выполнения земельных работ не наткнулся на захороненные 200-литровые бочки с соляркой. Емкости пробили, и топливо попало в общую систему водоснабжения.

"Откуда они здесь - мы понять не можем. Они расположены хаотично были, так как они находились рядом с действующими колодцами, вся вода пошла ​к жителям. Мы отключить не могли, потому что отопительный сезон,​ котельные тоже от этой воды питаются", - сообщили власти поселения.

После возмущения жителей подрядчик на некоторое время прекратил земельные работы. Вода стала ​немного чище. Но бойлеры и стиральные машины все равно пришлось отключить.

В поселке ввели режим ЧС. Чистую воду подвозят машинами. Очередь выстраивается моментально. Жителям приходится делать запасы, чтобы приготовить еду, постирать и помыться. Сейчас земельные работы на стройке вновь начались и холодную воду периодически отключают.

Окончание проекта запланировано на первое декабря этого года. После, как обещает глава поселения, воду из крана можно будет пить. Ну а пока жителям ничего не остается, как запасаться терпением, наполнять ёмкости. И ждать обещанного перерасчета за коммунальные услуги.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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