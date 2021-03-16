Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Володи Федосейкина

Мальчику требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение семилетнего Володи Федосейкина из республики Мордовия. Последние месяцы мальчик борется с тяжелейшим заболеванием - у него остеосаркома левой бедренной кости. Сейчас он проходит второй курс высокодозной химиотерапии в центре имени Блохина. И пока не может передвигаться без костылей. Надежда на выздоровление для него - это операция и протезирование. Но эндопротез, который будет расти вместе с мальчиком, стоит почти два с половиной миллиона рублей. Оплатить его семья Володи не в состоянии, и без помощи им не обойтись.

Ваша помощь требуется Володе срочно. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Шаг за шагом преодолеть больничный коридор - от процедурного кабинета до палаты - для него настоящий подвиг. Нужно справиться с костылями и с постоянной болью в ноге.

До семи лет проблем со здоровьем не было, говорит папа Володи. Но вдруг заметили - ребёнок начал хромать. "Мы спрашивали: Вова, что хромаешь? Хромаю, потому что ножку стукнул куда-то. Потом еще сильнее стал хромать - решили сделать рентген", - рассказал Сергей Федосейкин.

Диагноз для родителей стал шоком. Острая остеосаркома. Злокачественная опухоль бедренной кости. "Я его успокаиваю. Сам себя успокаиваю тоже, чтобы не плакать. Переживаем", - говорит Сергей Федосейкин.

В клинике Володя - с папой. Мама осталась дома, в республике Мордовия, ведь младшей Володиной сестрёнке всего два года! Он, конечно, скучает невероятно и по ней, и по маме. Самые счастливые минуты - когда общается с ними по видеосвязи. И наконец-то начинает улыбаться. Но как бы ни было тяжело самим, они настоящие мужчины и своих любимых не расстраивают.

Володя скучает и по школе - ведь только пошел в первый класс. Но пока проходит химиотерапию. И в качестве преподавателя по всем предметам у него папа. Занимаются, как только появляются силы.

Ученик он очень прилежный. Выводит старательно буквы и цифры. Да и с будущей профессией, кстати, уже определился. "Хочу быть учителем. По русскому. Я им буду спокойным голосом говорить, а потом они будут учиться, учиться, учиться и так будут все отличниками. И прекрасно будут знать русский язык", - говорит Володя Федосейкин.

А вот о физкультуре, да и просто обычных для детей подвижных играх пришлось забыть. "Пока без костылей нельзя, потому что есть риск патологического перелома, то есть это истонченное место в кости, там, где находится опухоль, и естественно, полную нагрузку он давать на эту ногу пока не может", - сообщила научный сотрудник хирургического отделения №3 НИИ ДОиГ ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Эльмира Сенжапова.

Еще недавно при таких заболеваниях, как у Володи, сохранить ногу не удавалось. Но врачи говорят - прогноз благоприятный, и у мальчика большие шансы вылечиться. Метастаз нет. И главное - не упустить время: сделать операцию по удалению опухоли, а после этого - эндопротезирование. Вот только эндопротез требуется особый.

"Для таких пациентов маленьких, у которых всё впереди, которые растут, идет интенсивный рост, для таких пациентов требуется очень сложный эндопротез, индивидуального производства, который изготавливается строго конкретно на данного ребенка. Этот эндопротез растет вместе с ним", - рассказала Эльмира Сенжапова.

Но и стоит он дорого. Почти два с половиной миллиона рублей. Такой суммы у родителей Володи нет, ведь оба сейчас занимаются только детьми! Но помочь может каждый. А что касается операции, Володя - редкий пациент. "Ничего не боюсь", - сказал он.

В клинике обещают - через десять дней после операции уже попробуют поставить мальчика на ноги. Постепенно Володя начнет ходить с одним костылем. А потом и вовсе от него откажется. Он так мечтает об этом и так хочет обрадовать маму и сестрёнку - вернуться и войти в дом. Здоровым.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Ваша помощь требуется Володе срочно. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Владимира Федосейкина, программа 1178

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"