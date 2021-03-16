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Минздрав зарегистрировал тест для выявления мутаций коронавируса

10:03
  • вторник
  • 16 марта 2021

Он определяет в том числе и британский штамм

Тест-система, выявляющая несколько штаммов коронавируса, зарегистрирована в России. Она определяет, в частности, и британскую разновидность инфекции, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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"Сегодня зарегистрирована тест-система для выявления ряда штаммов коронавируса, в том числе английского", - заявил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В Великобритании разновидность коронавируса VOC-202012/01 была выявлена в сентябре прошлого года. В ЮАР в начале августа появился штамм 501Y.V2. В Бразилии и Японии в декабре 2020-го зафиксировали штамм P.1, напоминает ТАСС.

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