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Финал раскрыт: участницу шоу "Холостяк" заметили на отдыхе с Тимати

10:35
  • вторник
  • 16 марта 2021

Пользователи уверены, что "вычислили" победительницу

На телеэкраны вышла первая серия нового сезона шоу "Холостяк" с участием Тимати, но многие зрители уже догадались, чем закончится романтическая история рэпера. Одну из участниц "спалили" со знаменитым холостяком во время отдыха на Мальдивах.

"Смотрю, что там этот отмороженный вытворяет": отец Тимати оценил первый выпуск "Холостяка"
Моргенштерн устроился на работу в банк

Тимати сейчас отдыхает на Мальдивах, первый выпуск шоу он посмотрел там же, установив большой экран прямо на пляже. Компанию ему составил Моргенштерн, который поделился в Сети фотографиями.

Однако эта локация "засветилась" и в сториз одной из участниц "Холостяка" 22-летней Марии Вебер. Зрители пришли к выводу, что именно эта девушка и стала победительницей, и смотреть шоу дальше смысла нет, передает СтарХит.

Отмечается, что по правилам проекта, все участники должны хранить результаты в строжайшем секрете, штраф за разглашение составляет несколько миллионов. В финале программы Тимати должен выбрать одну из 15 участниц.

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