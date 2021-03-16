Финал раскрыт: участницу шоу "Холостяк" заметили на отдыхе с Тимати

Пользователи уверены, что "вычислили" победительницу

На телеэкраны вышла первая серия нового сезона шоу "Холостяк" с участием Тимати, но многие зрители уже догадались, чем закончится романтическая история рэпера. Одну из участниц "спалили" со знаменитым холостяком во время отдыха на Мальдивах.

Тимати сейчас отдыхает на Мальдивах, первый выпуск шоу он посмотрел там же, установив большой экран прямо на пляже. Компанию ему составил Моргенштерн, который поделился в Сети фотографиями.

Однако эта локация "засветилась" и в сториз одной из участниц "Холостяка" 22-летней Марии Вебер. Зрители пришли к выводу, что именно эта девушка и стала победительницей, и смотреть шоу дальше смысла нет, передает СтарХит.

Отмечается, что по правилам проекта, все участники должны хранить результаты в строжайшем секрете, штраф за разглашение составляет несколько миллионов. В финале программы Тимати должен выбрать одну из 15 участниц.

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