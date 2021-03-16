Манижа призналась, что хотела быть похожей на Кардашьян

Но пришлось смириться с генетикой

Певица Манижа в разговоре с Ксенией Собчак заявила, что в одно время хотела походить фигурой на Ким Кардашьян, это привело к курьезной ситуации.

"Мне очень захотелось попу, как у Ким Кардашьян. Я ходила в спортзал, мучилась, качала ее. Но генетически у меня другая попа!" - призналась исполнительница.

Она рассказала, что однажды подруга посоветовала ей использовать специальное белье с силиконовыми вставками, чтобы визуально добиться желаемого эффекта. В новом облачении Манижа отправилась на свидание, фигуру она решила подчеркнуть обтягивающим платьем.

После свидания певица обнаружила, что платье разошлось по швам, а из прорех виднелись силиконовые накладки. Девушка позвонила молодому человеку и спросила, заметил ли он это. Он признался, что все видел и что не готов к следующей встрече.

Певица Манижа в этом году представит Россию на "Евровидении" девушка выступит с песней про русских женщин. Номер исполнительницы вызвал бурное обсуждение в Сети, многие считают, что выступление плохо подходит под формат конкурса.

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