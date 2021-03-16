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В Армении назвали дату отставки Пашиняна

10:43
  • вторник
  • 16 марта 2021

Это вопрос дней

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подать в отставку до 23 марта. Скорее всего, это произойдет 16 или 17 числа, пишет армянская газета "Паст" со ссылкой на источники в правительстве.
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Кризис в Армении обострился после 25 февраля, когда Генштаб потребовал отставки правительства во главе с Николом Пашиняном. Премьер назвал это попыткой переворота и подписал решение об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ.

Как передает "Sputnik Армения", если не случится ничего экстраординарного, премьер все же подаст в отставку сегодня-завтра. В таком случае уже в мае в Армении пройдут внеочередные выборы.

По данным агентства, в последние дни Пашинян и представители партии "Гражданский договор" встречаются с губернаторами и руководителями столичных муниципалитетов. Они пытаются оценить перспективы представителей нынешней власти на предстоящих выборах.

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