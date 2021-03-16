Коронавирусом в России заболели еще 9393 человека

Выздоровели 10644 человека

В России за минувшие сутки выявили 9393 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4409438.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1533. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 916 человек, в Подмосковье - 565.

Выздоровели за сутки 10644 человека. Скончались 443 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 4014220 человек. Общее число умерших достигло 92937.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 115,7 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 491357 человек.

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