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Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса

11:39
  • вторник
  • 16 марта 2021

Он появился в регионе Бретань

Во французском регионе Бретань обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса. Ученые намерены проверить, как он реагирует на вакцины и помогают ли антитела, выработанные ранее.

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О новом штамме сообщили в Главном управлении здравоохранения Франции. Отмечается, что "новый штамм выявлен в результате вспышки в больнице города Ланьон в департаменте Кот-д`Армор". При этом в 8 из 79 выявленных случаев заражения речь идет именно о новом штамме. В качестве мер предосторожности во Франции намерены усилить профилактические меры и ускорить процесс вакцинации жителей.

"Первые исследования этого штамма не позволяют сделать вывод о том, что он является более заразным по сравнению с текущим вирусом. В настоящее время проводятся углубленные исследования, чтобы лучше понять новый штамм и влияние, которое он может оказать", - отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что об обнаружении нового штамма проинформированы и международные власти, передает ТАСС.

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