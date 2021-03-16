Овечкин повторил рекорд легендарного Эспозито

Российский форвард "Вашингтона" забросил 717-ю шайбу в карьере

Александр Овечкин забил 717-й гол в карьере. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" сравнялся по количеству заброшенных шайб в карьере с легендарным Филом Эспозито, занимающим шестое место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Свою рекордную шайбу 35-летний россиянин забросил в ворота "Баффало". Встреча завершилась победой "Вашингтона" со счетом 6:0. Овечкин забросил последнюю шайбу своей команды чуть более чем за три минуты до финальной сирены.

В нынешнем чемпионате Овечкин был вынужден пропустить четыре игры из-за нарушения протокола о COVID-19. Но в последних пяти матчах россиянин "поправил прицел" и забил четырежды, напоминает ТАСС. Гол в ворота "Баффало" стал для Овечкина десятым в сезоне при 11 голевых передачах.

Первое место в списке рекордсменов-бомбардиров НХЛ занимает Уэйн Гретцки, забивший за карьеру 894 гола. 79-летний Фил Эспозито признал: если кто и может превысить этот результат, то именно Овечкин.

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