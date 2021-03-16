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Наталия Орейро записала песню об окончании пандемии на русском языке

12:22
  • вторник
  • 16 марта 2021

Позитивный трек о пандемии появился в Сети

Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро совместно с группой Bajofondo записала песню "Будем танцевать" (Listo Pa'Bailar) на русском языке и сняла клип. Оценить старания артистки можно на YouTube.

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Отмечается, что к записи нового трека музыканты приступили в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции. Из-за этого в клипе каждый из них появляется в отдельном "окошке", тем самым напоминая о ставших популярными видеоконференциях.

Первый куплет Орейро исполнила на испанском языке, а дальше перешла на русский. В песне она выражает надежду на то, что скоро люди вновь смогут находиться рядом друг с другом. А пока певица призывает слушателей "танцевать танго по отдельности".

Наталия Орейро не раз признавалась, что любит Россию, а летом прошлого года даже подала документы на получение российского гражданства.

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