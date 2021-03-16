Рособрнадзор решил сократить число контрольных работ в школах

Школьникам нужно оставить время на обучение

В российских школах надо сократить число контрольных работ. У школьниковдолжно остаться время на обучение, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Перечень контрольных работ и замеров должен быть приведен в порядок, ограничен в количестве, и, действительно, у ребят должно быть время на обучение", - сказал Музаев на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке.

Музаев отметил, что Рособрнадзор давно ведет дискуссию по этому вопросу с регионами.

Глава Рособрнадзора также заявил, что после проведения ЕГЭ в 2021 году может быть поднят вопрос об изменении формата итоговой аттестации. Если количество ребят, которые сдают экзамен, только чтобы получить аттестат, останется в районе 70 тысяч, то стоит задуматься о реформе, приводит мнение Музаева ТАСС.

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