МЧС предупредило об угрозе подтопления полутора сотен сел в Подмосковье

Спасатели готовятся к предотвращению аварийных ситуаций

Небывало мощное половодье ожидается этой весной в Подмосковье. В зону подтопления попадают 158 населенных пунктов Московской области, предупредили в пресс- службе областного главка МЧС России.

"В этом году из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть небывало мощным и продолжительным. В зоны подтопления, по предварительным прогнозам, могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территориях 30 городских округов", - цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве подчеркивают, что на территории уже предпринимаются все меры, которые позволят не допустить аварийных ситуаций. Специалисты ежедневно измеряют толщину льда на водоемах. Создана группировка из 24 тысяч человек и более 6,5 тысяч единиц техники, включая авиацию. Она будет реагировать на возможные ЧП.

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