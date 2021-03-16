Глава Подмосковья рассказал Путину о развитии транспортной инфраструктуры

Президент во вторник провел встречу с Андреем Воробьевым

Экономическая политика, проводимая в Подмосковье в период пандемии, позволила сохранить все социальные проекты и продолжить помогать многодетным семьям. Об этом во вторник в Кремле Владимиру Путину доложил губернатор региона Андрей Воробьев, передает "ТВ Центр".

Московская область стала третьей по количеству выявленных случаев коронавируса, но ситуацию удалось стабилизировать, и теперь можно свернуть часть инфекционных коек. Активно идет вакцинация - сделать прививку жители могут не только в поликлиниках, но и на предприятиях, и в торговых центрах.

Говоря о развитии инфраструктуры, Андрей Воробьев отметил - в прошлом году в Подмосковье построили 32 школы, а в этом будет готово еще 39. Значительно улучшилась транспортная ситуация - пригородное сообщение стало более удобным, в том числе благодаря открытию линий Центральных диаметров.

Воробьев: Жители справедливо требуют открытия следующих линий - МЦД-3, МЦД-4. Почему – потому что быстро, комфортно. И вместо 138-140 рублей мы сделали проезд унифицированный – 50 рублей. С Москвой мы работаем.

Путин: Да, я помню, Вы мне говорили.

Воробьёв: Это принципиально важно, чтобы общественный транспорт был на самом высоком современном уровне.

Путин: Когда мы с вами встречались, говорили о переходах, о развязках. Я так понимаю, что движение тоже здесь заметно.

Воробьёв: В 2013 году вы создали Дирекцию Московского транспортного узла. За этот период мы сдали 28 переездов, это совместная программа федеральная и региональная. И мы видим очень знаковый результат по этим городам: Долгопрудный, Балашиха, Одинцово, Химки. Всё это критически важно. И, конечно, ЦКАД, Владимир Владимирович. На Питерском форуме вы дали старт этому проекту, очень сложному. Мы и в прошлом году сдали порядка 160 километров дорог, осталось 25. Очень хотели бы вас видеть в июле: 25 километров – и кольцо будет замкнуто.

Путин: Хороший проект.

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