Собянин осмотрел итоги реставрации Доходного дома Быкова

Во вторник мэр вручил нагрудные знаки "Почетный реставратор"

Около сотни памятников архитектуры будут отреставрированы в Москве до конца года. Об этом во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая Доходный дом купца Быкова, где работы уже завершились. Горевший несколько раз и, казалось, уже утраченный для истории столицы, он теперь вновь стал украшением города.

Этому доходному дому 112 лет. Молодой по меркам центра столицы и выглядит сегодня, как новенький. Глядя на фасад, невозможно догадаться о тяжелой судьбе здания. Хотя начиналось все прекрасно. Землю - владение ямщиков Кокориных - выкупил купец Василий Быков. Коммерсант заказал спроектировать и возвести 4-этажный Доходный дом одному из пионеров русского модерна — архитектору Льву Кекушеву. Это, как и другие его творения, отличали фирменные волнообразные эркеры, неповторимая пластика, тонкость лепной отделки. А окна на каждом этаже имели свой рисунок.

В первые годы здесь размещались контора купца Быкова, булочная и аптека. Остальные помещения занимали апартаменты, которые сдавали внаем. После революции в доме обустроили коммунальные квартиры. Около полувека жильцов расселили, а помещения передали гражданским учреждениям.

В сентябре 2009-го в пустующей части здания случился пожар. Полностью выгорела кровля и 4 этаж, по всей высоте дома обрушились перекрытия. Серьезно пострадали парадная лестница и интерьеры. В декабре 2010 года дом опять горел. Тогда архзащитники подозревали, что дом хотят специально уничтожить, чтобы построить на его месте новый дом. Но в 2013-м начались противоаварийные работы, 4 года спустя - реставрация.

Особое внимание специалисты уделили возвращению исторического облика уличных фасадов дома. Уже скоро в здание вернется жизнь. На первом этаже будут коммерческие площади, выше - апартаменты.

"Если бы мы не поставили на учёт как памятник культурного наследия - я думаю, что мы просто бы потеряли его. Огромный объём реставрации в Москве сделан за эти годы. Полторы тысячи зданий. Очень сложно себе представить, что это за объём работы. Это самая большая программа в мире по реставрации - она продолжает дальше развиваться. Потому что памятников в Москве много. Мы их выявляем. Ставим на учёт", - рассказал Собянин.

Всего за последние 10 лет в Москве отреставрированы более полутора тысяч объектов культурного наследия. В прошлом году - 14 памятников истории. Символично в спасенных стенах Доходного дома Сергей Собянин сегодня награждал московских реставраторов - почетные звания присвоены трем специалистам - Татьяне Авериной, Владимиру Покачалову и Татьяне Лаптевой.

Егор Киселев, "ТВ Центр".

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