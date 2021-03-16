Родители московских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку

Что получилось?

В Москве прошёл ЕГЭ по русскому языку. Строгий контроль, рассадка по одному, при себе только паспорт и ручка – всё, как всегда. Вот только за партами не выпускники, а их родители. Взрослые на себе проверяли, каково это - сдавать Единый госэкзамен, учились брать себя в руки и справляться с волнением, чтобы помочь в этом собственным детям.

Не праздник, конечно, но интересный эксперимент. Единый государственный экзамен сдают родители выпускников. Сегодня они - за школьными партами. С собой только паспорт, ручка и собственные знания. А еще - твердое намерение увидеть, как это происходит.

Перед экзаменом - обязательная регистрация. Рассадка - строго по одному. В масках и перчатках. Еще и в целях эпидемиологической безопасности. Телефоны выключены и сданы. Для контроля за проведением каждый пункт проведения ЕГЭ оснащен системой видеонаблюдения. Здесь все по-настоящему.

После заполнения бланков - основная работа. Сокращенный вариант единого госэкзамена по русскому языку взрослые должны сдать за 40 минут. Родители воочию увидели, с чем предстоит столкнуться их ребенку. Организаторы же эксперимента, в свою очередь, так получают обратную связь.

Максимально собраться в этот раз пытались и многие известные артисты. Они тоже сели за парты. Чьи-то дети уже сдали ЕГЭ, а кому-то только предстоит пройти этот этап.

А еще у многих, кто сдавал экзамены по совсем другим - советским стандартам образования, изменилась мнение о самом ЕГЭ. Тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, признаются участники эксперимента. Особые эмоции вызвало эссе. Рассказ писателя Юрия Яковлева "Мама" взывал большой эмоциональный резонанс у самих родителей.

"Я нахожусь в совершенно растрепанных чувствах. Я изменила свое представление о том, что это за экзамен. История с ЕГЭ она, во-первых, не лишена творческой составляющей, она в данной ситуации, наверное, превалировала, она требует невероятного сосредоточения, она требует внимания, ну и, наверное, подготовки", - депутат Мосгордумы Наталия Метлина.

А еще - спокойствия, говорит популярный артист, участник "Квартета И" Камиль Ларин. Здесь главное - собраться и не поддаться панике. "Я бы работал, конечно, больше с детьми в том плане, что в общем-то ничего страшного в этом нет. Экзамен - это экзамен", - сказал актер.

Свой экзамен эти взрослые уже сдали. Результаты придут каждому на электронную почту. Возможно, после этого отношение и к настоящему ЕГЭ будет совершено иным. Как у детей, так и у их родителей.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"