ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Родители московских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку

15:13
  • вторник
  • 16 марта 2021

Что получилось?

В Москве прошёл ЕГЭ по русскому языку. Строгий контроль, рассадка по одному, при себе только паспорт и ручка – всё, как всегда. Вот только за партами не выпускники, а их родители. Взрослые на себе проверяли, каково это - сдавать Единый госэкзамен, учились брать себя в руки и справляться с волнением, чтобы помочь в этом собственным детям.
Глава Рособрнадзора Музаев сдаст ЕГЭ по русскому языку

Не праздник, конечно, но интересный эксперимент. Единый государственный экзамен сдают родители выпускников. Сегодня они - за школьными партами. С собой только паспорт, ручка и собственные знания. А еще - твердое намерение увидеть, как это происходит.

Перед экзаменом - обязательная регистрация. Рассадка - строго по одному. В масках и перчатках. Еще и в целях эпидемиологической безопасности. Телефоны выключены и сданы. Для контроля за проведением каждый пункт проведения ЕГЭ оснащен системой видеонаблюдения. Здесь все по-настоящему.

После заполнения бланков - основная работа. Сокращенный вариант единого госэкзамена по русскому языку взрослые должны сдать за 40 минут. Родители воочию увидели, с чем предстоит столкнуться их ребенку. Организаторы же эксперимента, в свою очередь, так получают обратную связь.

Максимально собраться в этот раз пытались и многие известные артисты. Они тоже сели за парты. Чьи-то дети уже сдали ЕГЭ, а кому-то только предстоит пройти этот этап.

А еще у многих, кто сдавал экзамены по совсем другим - советским стандартам образования, изменилась мнение о самом ЕГЭ. Тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, признаются участники эксперимента. Особые эмоции вызвало эссе. Рассказ писателя Юрия Яковлева "Мама" взывал большой эмоциональный резонанс у самих родителей.

"Я нахожусь в совершенно растрепанных чувствах. Я изменила свое представление о том, что это за экзамен. История с ЕГЭ она, во-первых, не лишена творческой составляющей, она в данной ситуации, наверное, превалировала, она требует невероятного сосредоточения, она требует внимания, ну и, наверное, подготовки", - депутат Мосгордумы Наталия Метлина.

А еще - спокойствия, говорит популярный артист, участник "Квартета И" Камиль Ларин. Здесь главное - собраться и не поддаться панике. "Я бы работал, конечно, больше с детьми в том плане, что в общем-то ничего страшного в этом нет. Экзамен - это экзамен", - сказал актер.

Свой экзамен эти взрослые уже сдали. Результаты придут каждому на электронную почту. Возможно, после этого отношение и к настоящему ЕГЭ будет совершено иным. Как у детей, так и у их родителей.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Единый день сдачи ЕГЭ родителями
Единый день сдачи ЕГЭ родителями
Единый день сдачи ЕГЭ родителями
Единый день сдачи ЕГЭ родителями
Единый день сдачи ЕГЭ родителями
Единый день сдачи ЕГЭ родителями
Единый день сдачи ЕГЭ родителями
Единый день сдачи ЕГЭ родителями
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.