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В Москве пассажир обстрелял машину таксиста

15:11
  • вторник
  • 16 марта 2021

Мужчина задержан

Вместо оплаты - достал пистолет. В районе Аэропорт столичные полицейские задержали мужчину, который стрелял в таксиста.

Доставив пассажиров до места назначения, водитель попросил оплатить поездку, но услышал отказ. Клиенты выскочили из салона, конфликт продолжился уже на улице, сообщает "ТВ Центр".

Неожиданно мужчина начал угрожать пневматическим пистолетом. Стоило такси тронуться с места - раздался выстрел. Пули не задели водителя, но несколько стекол оказались разбиты. Подозреваемого задержали, уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".

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