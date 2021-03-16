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Домработница обокрала москвичку на миллион рублей

15:32
  • вторник
  • 16 марта 2021

Ее отследили благодаря камерам видеонаблюдения

В подмосковной деревне Хрипани хозяйка поймала домработницу на воровстве. В последнее время москвичка стала замечать, что из ее загородного дома пропадают наличные деньги.

По скрытым камерам выяснили, что в шкафах и комодах периодически роется приезжая девушка, отвечающая за уборку. Вот только она не забирал всю найденную сумму, а вытаскивала только несколько купюр. Похищенное пересылала своим родственникам, сообщает "ТВ Центр".

Со слов владелицы, за несколько месяцев ущерб составил более одного миллиона рублей. Преступница свою вину признала, но с суммой не согласна.

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