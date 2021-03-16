В Московском зоопарке подготовили интерактивные программы ко Дню панд

Записаться нужно через интернет

Сегодня всемирный День панд - и в Московском зоопарке подготовили интерактивные программы, мастер-классы, экскурсии, главное - записаться онлайн.

Главные герои праздника - самец Жуи и самка Диндин. Их привезли к нам из провинции Сычуань почти два года назад, напоминает "ТВ Центр".

Все панды мира - национальное сокровище и собственность Китая. Страна отдаёт этих животных на время, только проверенным партнёрам и исключительно в рамках совместных исследований.

Москве удалось получить чудо-медведей на 15 лет, и это знак особого доверия. В зоопарке гостей разместили по высшему разряду, у каждого своё пространство в традиционном стиле, с маленькими озёрами, зарослями бамбука и, разумеется, тренажёрами. В общем, всё, как дома. Жуи и Диндин освоились на новом месте быстро и, кажется, по родине уже не скучают.

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