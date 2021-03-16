"Дикий ангел" всея Руси: как живет Наталия Орейро

Актриса часто говорит, что влюблена в Россию

Сериал "Дикий ангел" четверть века назад взбудоражил умы романтиков по всему миру – многие девочки мечтали быть похожими на главную героиню Милагрос, которую сыграла Наталия Орейро. Да и яркая внешность латиноамериканской актрисы не давала покоя поклонникам из многих стран. ТВЦ.RU решил узнать, как сложилась жизнь уругвайской красавицы после "Дикого ангела".

Сейчас Наталия Орейро – звезда латиноамериканских сериалов, востребованная актриса, модель, популярная певица, обладательница собственного бренда одежды, посол доброй воли ЮНИСЕФ и даже "крестная мать" национальной сборной по футболу. Однако слава пришла к ней далеко не сразу, с самого детства Орейро стремилась к тому, что имеет сейчас.

Наталия Орейро, а, если точнее – Наталия Мариса Орейро Иглесиас Погхио Боури де Мольо – родилась в небогатой уругвайской семье. Она стала вторым ребенком, старшая сестра на 4 года старше своей прославившейся родственницы. Вскоре после рождения Наталии семья решила переехать на юг Испании. Раннее детство девочки прошло именно там, она даже успела закончить в Андалузии первый класс, но родители решили вернуться на родину.

В Уругвае 8-летнюю Наталию отдали в актерский кружок. Девочка с юных лет твердила, что станет актрисой, и родители решили поспособствовать ей в этом. С 12 лет она начала сниматься в рекламных роликах, талантливую юную актрису приглашали такие известные компании, как Coca-cola, Pepsi и Johnson & Johnson. А уже в 14 лет Орейро смогла обойти более 10 тысяч претендентов и пройти кастинг на роль главной помощницы популярной телеведущей Шуши, которую девушка сопровождала в гастрольных турах, путешествиях и на приемах. Заработанные деньги Наталия не тратила на бесполезные прихоти, а покупала билеты в Аргентину для себя и мамы – чтобы иметь возможность посещать кастинги.

Старания не прошли даром – и с 1993 года Орейро начали приглашать сниматься в сериалах. Поначалу девушке доставались роли второго плана, но после съемок в сериале "Богатые и знаменитые" юная актриса "проснулась звездой". Ее узнавали на улицах, останавливали в магазинах и просили автограф. Но настоящая популярность пришла к ней в 1998 году после сериала "Дикий ангел", который показывали по всему миру. Роль стала для девушки знаковой, она не раз возвращалась к стилю своей экранной героини. Ради соответствия образу актриса научилась играть в футбол и стала настоящей футбольной фанаткой. В последствии сборная Уругвая даже сделала ее своей "крестной матерью", но сама Наталья признается, что больше болеет за Аргентину.

Параллельно с "Диким ангелом" началась и музыкальная карьера Орейро. Она получила роль в фильме "Аргентинец в Нью-Йорке", для которого записала саундтрек "Que si, que si". Девушке настолько понравилось заниматься музыкой, что она решила выпустить сольный альбом из 11 треков, названный в честь себя самой – "Наталия Орейро". Более полутора миллионов фанатов талантливой артистки купили ее диск, что автоматически сделало его "платиновым". Второй альбом вышел спустя два года, а еще через два года подоспел и третий. Однако на пике популярности Орейро решила оставить музыкальную деятельность.

В 2005 году актрису пригласили сниматься в русско-аргентинском многосерийном фильме "В ритме танго", в котором она поработала с Андреем Смоляковым, Валерием Николаевым и Ольгой Погодиной. С этого момента Орейро, по ее признанию, влюбилась в Россию. Она приезжала в страну более десятка раз и даже начала учить русский язык.

Два года спустя актриса исполнила давнюю мечту и совместно с сестрой запустила линейку модной одежды "Las Oreiro", а затем открыла бутик в Палермо. При этом она не забросила и кинокарьеру, то и дело появляясь на телеэкранах в фильмах и сериалах.

А вот к музыкальной карьере Орейро вернулась лишь в 2016 году. С тех пор она периодически радует поклонников новыми песнями, некоторые из которых выходят и на русском языке. К примеру, Наталия Орейро записала песню для Чемпионата мира по футболу "United By Love" на английском, испанском и русском языках. В клипе на песню певица предстала в кокошнике. А на днях Орейро совместно с группой Bajofondo записала песню "Будем танцевать" (Listo Pa'Bailar), посвященную пандемии коронавируса. Первый куплет Орейро исполнила на испанском языке, а дальше перешла на русский.

В прошлом году певица даже решилась заговорить о получении российского гражданства. Она призналась, что жить в России не собирается, но хочет получить паспорт символически, чтобы "поблагодарить за всю любовь", что дают ей россияне. 15 июня 2020 года Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства. По словам актрисы, получить российский паспорт ей предложили в посольстве в Аргентине, поскольку она имеет "столько связей с Россией". После этого Орейро заполнила "кучу бумаг" и передала заявление на рассмотрение, однако процесс сильно затянулся из-за пандемии. К слову, за гражданство Аргентины Орейро тоже пришлось побороться. Власти долго отказывали известной актрисе, давно живущей и работающей на территории страны, в праве стать ее полноценной гражданкой.

Что касается личной жизни, то своего возлюбленного, лидера рок-группы Dividios Рикардо Мольо Орейро встретила в ноябре 2001 года. 31 декабря актриса и музыкант, который старше ее на 20 лет, поженились. В ходе тайной церемонии Орейро и Мольо поклялись друг другу в вечной любви, а вместо колец "обменялись" татуировками на безымянных пальцах. В 2012 году у пары родился сын Мерлин Атауальпа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"