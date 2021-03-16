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В Австрии выросло число смертей после прививки от коронавируса

13:03
  • вторник
  • 16 марта 2021

В группе риска – пожилые люди

Австрийское ведомство по безопасности в сфере здравоохранения сообщило о росте числа смертельных случаев после прививки от коронавируса. На сегодняшний день известно о 48 умерших после вакцинации. В докладе ведомства отмечается, что прямой связи летальных исходов с препаратами не установлено.
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"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 48 смертельных случаях, близких по времени к прививке от COVID-19 (46 - "Бионтек" - "Пфайзер", 1 - Moderna ("Модерна"), 1 - AstraZeneca ("Астразенека")", - говорится в докладе.

Возросло также число зарегистрированных сообщений о побочных эффектах после прививки от коронавируса - с 9 667 до 13 041. Более 9 тысяч подобных случаев связаны с вакциной AstraZeneca. Отмечается также, что осложнения со здоровьем вплоть до смерти могут происходить в основном среди пожилого населения.

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