Сенатор Инна Святенко: В Москве снижаются показатели безработицы

Московский рынок труда восстановился после пандемии

В столице снижаются показатели безработицы – более чем в три раза с октября 2020 года. Об этом сообщила член Совета Федерации - представитель Московской городской думы в верхней палате парламента Инна Святенко. В настоящее время на бирже труда стоят около 65 тысяч человек.

Быстрее справиться с последствиями пандемии рынку труда позволила его "традиционная гибкость", считает Святенко. Сейчас город вернулся к привычным показателям безработицы в 0,8-0,9%, который является "здоровым индикатором" активности людей.

"В первые месяцы ограничительных мер рост числа безработных действительно был высоким. В ситуации, когда многие растерялись, обращение на биржу труда было способом пережить самое непростое время: получить пособие и содействие в трудоустройстве. В тот момент уровень безработицы в Москве вырос до 3,3%. Но как только ограничения ослабли, восстановился наём и граждане были трудоустроены", - сказала Святенко.

Сдерживала рост безработицы и значительная доля индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Сенатор отметила, что в Москве проще, чем где-либо, начать свое дело. Число самозанятых в городе уже превысило 500 тысяч, а индивидуальных предпринимателей насчитывается 462 тысячи человек.

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