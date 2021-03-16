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В Москве помочь бездомным людям теперь можно по номеру 112

13:26
  • вторник
  • 16 марта 2021

Заявки продолжат принимать и по прямым номерам службы "Социальный патруль"

"Социальный патруль" начал работать по номеру 112. Об этом сообщили в столичной мэрии. Звонки бездомных людей и тех, кто хочет им помочь, будут переадресовываться в Центр социальной адаптации имени Глинки.

"Подключение ресурсов соцслужбы к единому номеру позволит вовремя прийти на помощь человеку, который попал в беду. Принцип одного окна сделает поддержку бездомным людям более доступной", - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалист диспетчерской службы сможет предложить помощь в ночлеге. Если заявитель согласится, но не сможет добраться самостоятельно, за ним оперативно приедет мобильная бригада "Социального патруля" и отвезет в центр.

Мобильные бригады работают круглосуточно. Помимо вызовов по единому номеру 112, заявки продолжат принимать и по прямым номерам службы "Социальный патруль": +7 (499) 357-01-80  и +7 (495) 720-15-08.

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Сотрудники "Социального патруля" помогает бездомным людям
Сотрудники "Социального патруля" помогает бездомным людям
Бездомные люди
Бездомные люди
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