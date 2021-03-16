Песков оценил усилия Запада по борьбе с закупками российской вакцины

В Кремле их назвали беспрецедентными

Москва против как политизации вопросов распространения вакцин от коронавируса, так и конкуренции этих препаратов на мировом рынке, заявил пресс-секретарь президента России. Усилия, которые прикладывают за рубежом, чтобы заставить власти стран отказаться от закупки российских вакцин, беспрецедентны, отметил Дмитрий Песков.

"Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это, действительно, имеет место", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков не стал уточнять, идет ли речь о США и их союзниках. Представитель Кремля еще раз отметил, что о подобных фактах ему известно - однако конкретизировать в этом случае не стоит, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"