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Песков оценил усилия Запада по борьбе с закупками российской вакцины

13:23
  • вторник
  • 16 марта 2021

В Кремле их назвали беспрецедентными

Москва против как политизации вопросов распространения вакцин от коронавируса, так и конкуренции этих препаратов на мировом рынке, заявил пресс-секретарь президента России. Усилия, которые прикладывают за рубежом, чтобы заставить власти стран отказаться от закупки российских вакцин, беспрецедентны, отметил Дмитрий Песков.
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"Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это, действительно, имеет место", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков не стал уточнять, идет ли речь о США и их союзниках. Представитель Кремля еще раз отметил, что о подобных фактах ему известно - однако конкретизировать в этом случае не стоит, передает РИА Новости.

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