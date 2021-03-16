Из горящей квартиры в Подольске спасли кота и собаку

Животные надышались угарным газом

В подмосковном Подольске при тушении пожара спасли домашних животных. Загорелась квартира на первом этаже, всё помещение заволокло дымом. После того, как огонь был потушен, пожарные обошли комнаты, чтобы выяснить, есть ли пострадавшие. В одной из них обнаружили кота и собаку - не успев выбраться наружу, они забились в угол и, надышавшись угарным газом, потеряли сознание, передает "ТВ Центр".

Спасатели вынесли животных на улицу и сумели реанимировать. Хозяйка, которая уже отчаялась увидеть своих питомцев, не отходила от них ни на шаг.

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