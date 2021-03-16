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Лукашенко потребовал создать в Белоруссии аналог китайского регулятора интернета

13:48
  • вторник
  • 16 марта 2021

Власти намерены цивилизованно регулировать сектор информационных технологий

Единый орган государственного регулирования цифровой сферы появится в Белоруссии. Как заявил Александр Лукашенко, при его создании будет использован опыт Китая. По словам белорусского президента, комплексный указ по проблемам цифрового развития в ближайшее время будет доработан и подписан.
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"Создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества", - цитирует указание Лукашенко агентство АНТ.

По словам президента, что власти Белоруссии намерены цивилизованно регулировать, а не "зажимать" работу сектора информационных технологий. Лукашенко отметил, что эта сфера успешно развивается и приносит стране существенную валютную выручку.

В Китае, с которого намерен брать пример белорусский лидер, с 2003 года действует система "Золотой щит". Она фильтрует доступ пользователей к сайтам и интернет-услугам. Блокируются страницы с антигосударственными или "чувствительными" материалами, ограничен доступ к неподконтрольным правительству КНР социальным сетям. Сейчас в Китае заблокированы Google, Facebоok, YouTube, Instagram и Twitter.

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