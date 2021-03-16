Володин: разделение народа не должно повториться

Семь лет назад жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией

Важная для всей страны дата. Сегодня 7 лет со дня исторического референдума в Крыму. В непростом 2014 году жители полуострова проявили небывалое единодушие - 80 процентов граждан пришли выразить свою позицию, и практически все - почти 97 процентов - проголосовали за воссоединение с Россией.

Спустя годы никто не пожалел о своем выборе, ведь этот момент стал новой точкой отсчета в развитии региона. В рекордные сроки был построен 19-километровый Крымский мост. Керчь и Севастополь связала современная трасса "Таврида". В Симферополе появился новый аэропорт. Решён вопрос с энергоснабжением. А пациентов принимает высокотехнологичный медицинский центр.

Празднование годовщины на полуострове началось с возложения цветов к памятникам народному ополчению и "вежливым людям". О важности референдума говорили и в Москве, сообщает "ТВ Центр". В Госдуме особо подчеркнули - разделение народа не должно повториться.

"Разделённый народ воссоединился. 7 лет назад состоялся референдум о воссоединении Крыма, Севастополя с Россией. Мы должны это помнить и об этом говорить своим детям, внукам. Трагедия, которая произошла с гражданами нашей страны, когда одна часть осталась в одном государстве, другая часть осталась в России, больше не должна повториться. И политики должны думать, когда принимают такие решения", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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