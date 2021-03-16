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Собянин: за 10 лет в Москве отреставрировано 1578 памятников архитектуры

14:05
  • вторник
  • 16 марта 2021

Несмотря на трудности ковидного времени, программу реставрации в столице не урезали

В этом году в Москве завершится реставрация около 100 памятников архитектуры. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра итогов реставрации доходного дома купца Быкова. Мэр отметил, что, несмотря на связанные с пандемией проблемы, в том числе экономические, город не урезал программу реставрации.

"В прошлом году мы отреставрировали 120 зданий. 14 из них - это спасенные здания, которые были руинированы. И на будущий год около 100 зданий мы должны еще отреставрировать. Программа - как она и была, мы ее нисколько не уменьшили, понимая ее важность", - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил реставраторов за огромный объем работы, ответив, что за 10 лет в столице отреставрировано 1,5 тысячи зданий.

Одним из таких объектов стал доходный дом Быкова. В 2009 году там произошел пожар и здание могло бы исчезнуть, если бы его не поставили на учет, как памятник культурного наследия. В 2013 году в здании начались противоаварийные мероприятия, в ходе которых строители укрепили фундамент, подвалы здания, ликвидировали продольные трещины и коррозию каркаса. В 2017 году мастера приступили к реставрационным работам.

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