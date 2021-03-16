Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией

Эпидемиологическая ситуация остается сложной

Эпидемиологическая ситуация в Великобритании остается сложной. В связи с этим Россия продлила сроки приостановки авиасообщения с этой страной, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Запрет продлится до 16 апреля включительно.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - цитирует сообщение штаба РИА Новости.

Днем ранее стало известно, что власти Великобритании расширили список стран "повышенного риска". Прибывающие из этих государств пассажиры должны самоизолироваться в гостиницах за свой счет. Тем, кто решился посетить Великобританию, придется дополнительно выложить 1750 фунтов – на проживание в отеле с питанием и обязательным двукратным тестированием на коронавирус. С 19 марта список пополнят Катар, Оман, Сомали и Эфиопия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"