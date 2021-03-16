ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин вручил нагрудные знаки "Почетный реставратор"

14:49
  • вторник
  • 16 марта 2021

Мэр осмотрел итоги реставрации Доходного дома купца Быкова

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вручил наградные знаки "Почётный реставратор" выдающимся мастерам отрасли. Церемония прошла во время осмотра итогов восстановительных работ Доходного дома купца Быкова, передает "ТВ Центр".
Дом-музей Александра Островского в центре Москвы отреставрируют

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Особое внимание специалисты уделили возрождению исторического облика уличных фасадов. Мэр отметил: в рамках проекта в прошлом году восстановили 120 зданий. В планах на этот - ещё почти столько же. Несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом, программу реставрации не урезали.

"Программа - как она и была, мы её нисколько не уменьшили, понимая её важность, потому что многие здания находятся в таком состоянии, что, если их своевременно не реставрировать, к сожалению, мы их можем просто потерять. Хотел поблагодарить вас за активную работу, которую мы вместе с вами ведём и огромный объём реставрации в Москве сделан был. За эти годы 1,5 тысячи зданий. Даже сложно себе представить, что это за объем работы. Эта самая большая программа в мире по реставрации. Она продолжает дальше развиваться", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин вручает награды
Сергей Собянин вручает награды
Дом купца В.Быкова
Дом купца В.Быкова
Реставрация доходного дома купца В.Быкова
Реставрация доходного дома купца В.Быкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.