Собянин вручил нагрудные знаки "Почетный реставратор"

Мэр осмотрел итоги реставрации Доходного дома купца Быкова

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вручил наградные знаки "Почётный реставратор" выдающимся мастерам отрасли. Церемония прошла во время осмотра итогов восстановительных работ Доходного дома купца Быкова, передает "ТВ Центр".

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Особое внимание специалисты уделили возрождению исторического облика уличных фасадов. Мэр отметил: в рамках проекта в прошлом году восстановили 120 зданий. В планах на этот - ещё почти столько же. Несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом, программу реставрации не урезали.

"Программа - как она и была, мы её нисколько не уменьшили, понимая её важность, потому что многие здания находятся в таком состоянии, что, если их своевременно не реставрировать, к сожалению, мы их можем просто потерять. Хотел поблагодарить вас за активную работу, которую мы вместе с вами ведём и огромный объём реставрации в Москве сделан был. За эти годы 1,5 тысячи зданий. Даже сложно себе представить, что это за объем работы. Эта самая большая программа в мире по реставрации. Она продолжает дальше развиваться", - отметил Собянин.

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