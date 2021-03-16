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Депутат МГД Щитов: Бороться с наркоторговлей должен каждый

14:22
  • вторник
  • 16 марта 2021

Это поможет искоренить проблему

Москвичи должны активно участвовать в борьбе с наркоторговлей для искоренения проблемы в столице. С таким призывом выступил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. По его мнению, активная позиция москвичей может сыграть решающую роль в искоренении этой проблемы.

"Стоит помнить, что мы боремся не с людьми, вовлеченными в порочный круг потребления наркотиков, а с самим этим пороком. Поэтому в России уголовным преступлением является именно производство и распространение запрещенных веществ - помогая наркопотребителям выбраться из пут зависимости, мы жестко пресекаем оборот наркотиков", - сказал Щитов.

Депутат считает, что серьезные шансы излечиться и вернуться к здоровой жизни есть у каждого. Но эта работа требует как высокой мотивации самого наркозависимого, так и помощи профессионалов. Для этого в столице есть специализированные заведения.

Щитов напомнил, что на прошлой неделе с отчетом о борьбе с наркотиками выступил начальник ГУ МВД России по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

"По его словам, в 2020 году зарегистрировано более 13 тысяч наркопреступлений, из незаконного оборота изъято свыше 730 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Пресечено 153 оптовых канала поставки наркотиков, задержаны и ожидают суда 3591 наркоторговец", - рассказал депутат.

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