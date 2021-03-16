Россиянам напомнили об опасности употребления алкоголя после вакцинации

Спирт - яд для клеток иммунной системы

Этиловый спирт – яд для клеток иммунной системы. После вакцинации от коронавируса злоупотреблять алкоголем категорически не рекомендуется, напомнил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы... Этиловый спирт является ядом не только для наших нейронов, но и для всех наших клеток, в том числе для клеток иммунной системы", - сказал Гинцбург.

Медик также отметил, что при высоком титре антител после вакцинации "Спутником V" человек не может быть переносчиком коронавируса. Однако при низком титре такое возможно на какое-то время. Поэтому важно для тех, кто еще не прошел вакцинацию, соблюдать все меры безопасности и использовать средства защиты, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"