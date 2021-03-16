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Роскомнадзор сделал заявление о блокировке Twitter

14:45
  • вторник
  • 16 марта 2021

Соцсети отвели месяц

Роскомнадзор пообещал заблокировать Twitter в России через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения", - сказал Субботин агентству ТАСС.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к Twitter на территории России. В ведомстве отметили, что на такой шаг пришлось пойти из-за нарушения соцсетью российского законодательства о блокировке запрещенного контента.

Ранее РКН жаловался, что Twitter уже несколько лет игнорирует требования российских властей об удалении запрещенной информации. Тогда ведомство пригрозило соцсети многомиллионными штрафами.

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