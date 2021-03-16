Вице-премьер предложила запретить одноразовую посуду и трубочки

Потому что материалы, из которых они делаются, невозможно переработать

В ходе выступления на форуме "Чистая страна-2021" вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что ради достижения национальных целей использование материалов, которые невозможно переработать, должно быть ограничено. Это, в частности, касается одноразовой посуды, пластиковых трубочек, цветного пластика.

"Мы должны запрещать - не бояться этого делать - использовать и выпускать в обращение неперерабатываемые материалы", - цитирует заместителя председателя правительства РИА "Новости".

Абрамченко добавила, что власти планируют извлекать как минимум 50% из всей массы образующихся в стране отходов к 2030 году. Всего же в России, по словам Абрамченко, ежегодно образуется около 8 миллиардов тонн отходов. Это как последствия работы промышленности, так и бытовой мусор.

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