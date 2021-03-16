Капитан клуба МХЛ умер после попадания шайбы

Несколько дней врачи боролись за жизнь молодого защитника

В возрасте 19 лет скончался Тимур Файзутдинов - защитник команды Молодежной хоккейной лиги "Динамо" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Инцидент произошел 12 марта. "Динамо" играло в гостях с "Локо" из Ярославля в серии первого раунда плей-офф МХЛ. В конце встречи игрок "Локо" пытался выбросить шайбу в чужую зону и попал Файзутдинову в левую область головы.

Защитника экстренно доставили в больницу. Несколько дней он провел в реанимации в критическом состоянии, врачам спасти жизнь спортсмена не удалось.

За "Динамо" Файзутдинов выступал с 2016 года. В нынешнем сезоне он стал участником 52 матчей, отметившись семью ассистами.

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