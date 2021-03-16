Британия назвала Россию главной угрозой своей безопасности

И пообещала отразить ее "ядерную угрозу"

В Великобритании представили Комплексный обзор вопросов обороны до 2030 года, передает ТАСС. Россия в документе названа "наиболее актуальной и острой угрозой безопасности" Соединенного Королевства.

По мнению авторов обзора, Москва намерен усилить свою активность в соседних европейских странах, поэтому "НАТО будет оставаться основой коллективной безопасности".

Вместе с партнерами по альянсу, также сказано в тексте, Великобритания намерена "отражать угрозы со стороны России", причем среди угроз указана в первую очередь ядерная.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не представляют прямой военной угрозы для альянса. По его словам, нападение на одного члена альянса спровоцирует реакцию всех союзников и потенциальные противники это понимают.

Россия же не раз подчеркивала, что не собирается проявлять агрессию по отношению к НАТО.

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