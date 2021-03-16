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Ким Кардашьян поделилась планами на жизнь после развода

15:34
  • вторник
  • 16 марта 2021

Она стала инициатором расставания с супругом

Ким Кардашьян рассказала поклонникам, чем намерена заняться после развода с рэпером Канье Уэстом. По словам модели, она планирует жить своей жизнью и вдохновлять других своим примером.

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Ранее стало известно, что Ким подала на развод спустя семь лет брака. Она призналась, что ей стало тяжело жить с рэпером, у которого диагностировали биполярное расстройство. За годы совместной жизни у пары родилось четверо детей.

"По мере того как я становлюсь более уверенной в себе, я понимаю это еще больше: этот панк — это просто отношение ко всему, тебе просто наплевать. Это не значит, что ты полный "отморозок". Это просто означает, что ты живешь своей жизнью по-своему, и, надеюсь, это вдохновит людей сделать это для себя", - призналась модель журналу Vogue.

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