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Зеленский назвал крымский референдум "фейком"

15:33
  • вторник
  • 16 марта 2021

Украина собирается вернуть себе полуостров, заявил президент страны

Украина не собирается отказываться от идеи вернуть себе Крым и считает прошедший в 2014 году на полуострове референдум "фейковым". Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, власти уже подготовили "стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова". 

"Мы объединяем мир на базе "Крымской платформы", чтобы вернуть Украине украинское", - написал Зеленский в Twitter. Саммит "Крымская платформа", как ожидается, пройдет 23 августа. Киев пригласил США и европейские страны принять участие в мероприятии.

Ранее украинская сторона озвучила подробности стратегии "деоккупации Крыма". "Три кита для возвращения Крыма: стратегия - утверждена сегодня; консолидация - мы работаем над объединением усилий всех партнеров на "Крымской платформе"; синергия - восстановление международного права", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что Киев прилагает максимум усилий для "деоккупации" полуострова.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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