Сборная России выступит на ЧМ по хоккею с гимном Международной федерации

Решение приняли на заседании IIHF

Сборная России выступит на ЧМ-2021 с гимном Международной федерации хоккея. Решение принято на заседании совета IIHF, которое проходит в Москве.

"Вместо российского гимна будет звучать гимн IIHF. Сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России", - рассказал агентству ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА. В соответствии с вердиктом CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Использование национального гимна также запрещено.

Кроме того, 15 марта Спортивный арбитражный суд подтвердил свое решение по поводу песни "Катюша", которую Олимпийский комитет России предлагал использовать в качестве гимна на церемонии награждения российских спортсменов. Это предложение CAS отклонил.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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