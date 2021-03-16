ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сборная России выступит на ЧМ по хоккею с гимном Международной федерации

15:37
  • вторник
  • 16 марта 2021

Решение приняли на заседании IIHF

Сборная России выступит на ЧМ-2021 с гимном Международной федерации хоккея. Решение принято на заседании совета IIHF, которое проходит в Москве.
Хоккейную сборную России лишили флага и гимна

"Вместо российского гимна будет звучать гимн IIHF. Сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России", - рассказал агентству ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА. В соответствии с вердиктом CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Использование национального гимна также запрещено.

Кроме того, 15 марта Спортивный арбитражный суд подтвердил свое решение по поводу песни "Катюша", которую Олимпийский комитет России предлагал использовать в качестве гимна на церемонии награждения российских спортсменов. Это предложение CAS отклонил.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Хоккей
Хоккей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.