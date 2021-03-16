В Чите спасли зацепившегося за вертолет парашютиста

О его состоянии информации пока нет

Местные жители заметили во вторник над Читой военный вертолет, на хвосте которого на стропах висел человек, сообщает телеграм-канал ТVC.

Произошло это в районе поселка Каштак. Мужчина выпрыгивал из вертолета с парашютом, но зацепился за хвостовую часть. Он несколько минут летел за воздушным судном на полной скорости. Перед посадкой вертолету потребовалось сделать круг и замедлиться.

Официальной информации о состоянии парашютиста нет. Обращает на себя внимание тот факт ,что запасным парашютом он не воспользовался, так что, возможно, находился без сознания.

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