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Какая погода ждет москвичей в конце марта

15:45
  • вторник
  • 16 марта 2021

Снег в столице пролежит до апреля

В столице снег не растает до конца марта, при этом в конце месяца в городе установятся плюсовые температуры.
В Подмосковье ожидается аномальное половодье

В этом году март выдался немного холоднее нормы, передает портал "Метеоновости" слова синоптиков. Вот и во второй половине месяца жителей столицы ожидают заморозки. Согласно прогнозам, с 17 по 22 марта температура воздуха в столице будет отрицательной. При этом последние дни месяца окажутся теплыми, но этого будет недостаточно, чтобы в Москве растаял весь снег.

Эксперты отмечают, что в среднем месяц может оказаться немного холоднее многолетних значений, а осадков выпадет больше нормы.

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