ФСБ задержала в Крыму шпиона украинских спецслужб

В автомобиле агента нашли самодельную бомбу

Шпиона, действовавшего по заданию украинской Службы внешней разведки, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Крыму. Гражданин России собирал информацию, вел фото- и видеосъемку объектов жизнеобеспечения и мест массовых скоплений людей.

"Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука", - сообщили в Центре общественных связей ЦОС ФСБ.

Как отметили в ФСБ, гражданин был задержан – чтобы исключить проведение им подрывных акций в интересах украинских спецслужб. Во время обыска автомобиля Есипенко было обнаружено самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело.

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