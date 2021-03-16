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Госдума приняла закон о просветительской деятельности

15:55
  • вторник
  • 16 марта 2021

Определять ее порядок будет правительство

Во вторник Государственная дума в третьем чтении приняла закон о регулировании просветительской деятельности в России, пишет "Интерфакс".

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В законодательство вносится понятие просветительской деятельности - это та, что способствует распространению знаний и навыков, а также ценностей для интеллектуального, духовного и творческого развития человека.

Просвещением, сказано в законе, занимаются как органы государственной и муниципальной власти, так и ими уполномоченные организации. Но делать это могут и, к примеру, индивидуальные предприниматели - при соблюдении требований.

В законе подчеркивается, что после его вступления в силу определять порядок ведения просветительской деятельности будет правительство.

Как уточняется в документе, запрещается разжигание розни через недостоверные сведения о традициях народов, кроме того, образовательные организации обязаны согласовывать договоры о международном сотрудничестве с министерствами.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 июня 2021 года. За него высказались 308 парламентариев, 95 - против, один депутат воздержался.

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