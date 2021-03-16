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Вирусолог рассказал, почему мутации COVID-19 появляются в разных странах

16:00
  • вторник
  • 16 марта 2021

Периодически появляются сообщения о новых штаммах вируса

С момента начала пандемии новые штаммы коронавирусной инфекции находили уже в нескольких странах мира. Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, от чего зависят мутации вируса.

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"Это же некоторый предмет гордости – выявить свой штамм. И любая страна может объявить, что она у себя выявила какой-нибудь штамм. Вирус все время мутирует, изменяется. Любой вирус будет приспосабливаться. Не к погоде, конечно, а к людям. Ведь его задача - как можно лучше размножаться. У него нет задачи убивать чувствительный организм, благодаря которому он живет. Поэтому он всегда будет изменчивым", - заявил специалист.

По его словам, существующие на сегодняшний день вакцины могут справиться не только с обычным коронавирусом, но и со всеми его мутациями. Также препараты легко модифицировать, чтобы направить на борьбу с конкретным штаммом. Однако сейчас в этом необходимости нет, подчеркнул вирусолог в беседе с Радио "Комсомольская правда".

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