Вирусолог рассказал, почему мутации COVID-19 появляются в разных странах

Периодически появляются сообщения о новых штаммах вируса
С момента начала пандемии новые штаммы коронавирусной инфекции находили уже в нескольких странах мира. Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, от чего зависят мутации вируса.
"Это же некоторый предмет гордости – выявить свой штамм. И любая страна может объявить, что она у себя выявила какой-нибудь штамм. Вирус все время мутирует, изменяется. Любой вирус будет приспосабливаться. Не к погоде, конечно, а к людям. Ведь его задача - как можно лучше размножаться. У него нет задачи убивать чувствительный организм, благодаря которому он живет. Поэтому он всегда будет изменчивым", - заявил специалист.
По его словам, существующие на сегодняшний день вакцины могут справиться не только с обычным коронавирусом, но и со всеми его мутациями. Также препараты легко модифицировать, чтобы направить на борьбу с конкретным штаммом. Однако сейчас в этом необходимости нет, подчеркнул вирусолог в беседе с Радио "Комсомольская правда".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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